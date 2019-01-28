Начала работу внеочередная конференция адвокатов столицы

В Киеве начала работу Конференция адвокатов г.Киева.
Из избранных 98 делегатов на конференцию прибыли 90.
Конференция начала работу с формирования рабочих органов.
Председательствующей на Конференции избрана Екатерина Никитюк (84 голоса «за»).
На должность секретаря претендовали две кандидатуры: Надежды Коренной и Елены Кальной.
Адвокаты 81 голосом в поддержку кандидатуры г-жи Коренной (при 11 в поддержку г-жи Кальной) избрали ее секретарем Конференции.
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