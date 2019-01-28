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18 февраля впервые пройдет экзамен для кандидатов в регистраторы

28 января 2019 года Источник:Юридическая Практика

Первый экзамен для кандидатов в регистраторы и регистраторов, которые были отключены от доступа к реестрам, состоится 18 февраля этого года. Он пройдет в виде компьютерного тестирования. Об этом во время пресс-конференции сообщила заместитель министра юстиции по государственной регистрации Ирина Садовская, передает сайт Минюста.

Анализируя жалобы, которые поступают в Комиссию по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации, в Минюсте пришли к выводу, что часто нарушения происходят из-за низкого профессионального уровня и отсутствия знаний регистраторов.

Г-жа Садовская привела пример, когда пожилая женщина — регистратор коммунального предприятия из-за отсутствия квалификации одним прикосновением к клавиатуре перерегистрировала большую сеть супермаркетов.

«На сегодняшний день за нарушение временно или полностью отключены от доступа к реестрам около полутора тысяч человек. Поэтому мы решили проводить тесты и проверять квалификацию того человека, который имеет право совершать действия и вносить изменения в государственные реестры», — отметила заместитель министра юстиции.

«Уже 18 февраля с.г. мы проводим первое тестирование. Регистратором может стать каждый, но каждый ли способен?» — сообщила заместитель министра юстиции по государственной регистрации Ирина Садовская.

По ее словам, тестирование обязательно должны проходить лица, которые хотят стать государственными регистраторами, а также регистраторы, которые были отключены от доступа к реестрам (сейчас истекает срок этого отключения).

Она рассказала, что экзамен будет проводиться в компьютерном режиме, то есть без влияния человеческого фактора.

Она также отметила, что экзамены будут проходить раз в месяц. Лицо, не сдавшее экзамен, может попытаться сдать его в следующем месяце. Никаких ограничений по количеству попыток нет.

Подробности насчет участия в экзамене доступны по ссылке.

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