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Сегодня 28 января 2019 года, 11:58

Следователи ГБР задержали пограничника на Полтавщине

В Полтаве следователи Государственного бюро расследований (ГБР) задержали военнослужащего Харьковского пограничного отряда и его сообщника — бывшего военнослужащего погранслужбы за вымогательство и получение взятки. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на преcс-службу ГБР.

Сообщается, что подозреваемые требовали и получили от гражданина Украины 1250 долларов США за помощь в легализации статуса иностранных граждан в Украине.

«После получения последней части неправомерной выгоды в размере 500 долларов США должностное лицо и его сообщника задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины», — рассказали в ГБР.

Сейчас проводятся следственные действия, подозреваемым готовится сообщение о подозрении. Следователи ГБР проводят расследование по части 3 статьи 368 УК Украины (принятие предложения, обещание или получение должностным лицом неправомерной выгоды). Подозреваемым грозит срок заключения до 10 лет.