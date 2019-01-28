Сегодня 28 января 2019 года, 11:58

Число банков — нарушителей нормативов сократилось

Из 77 платежеспособных банков на 1 января 2019 года хотя бы один норматив нарушал 21 банк.

Еще на 1 декабря 2018 года нарушителей было 23, но за прошлый месяц этот список покинули банки «Пивденный» и «Клиринговый дом», сообщает FinClub.

Норматив адекватности регулятивного капитала (Н2), который должен составлять не менее 10%, выполняли все банки.

Меньше требуемых 200 млн грн регулятивный капитал (норматив Н1) был лишь у «Вернум Банка» (82,231 млн грн), который инициировал процедуру отказа от банковской лицензии.

Норматив мгновенной ликвидности (Н4), который должен составлять не менее 20%, выполняли все банки, кроме «Вернум Банка» (11,49%), как и норматив текущей ликвидности (Н5), который должен составлять не менее 40%, а у «Вернума» он упал до 21,45%. Норматив краткосрочной ликвидности (Н6), который должен быть не менее 60%, нарушал только «Вернум Банк» (23,37%).

Всего 10 банков нарушали норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (Н7), который должен составлять не более 25%: «Сбербанк» (28,63%), «Банк Кредит Днепр» (28,70%), «Мисто Банк» (29,86%), «Укрэксимбанк» (31,18%), «Укрсоцбанк» (33,17%), «Альфа-Банк (33,46%), «Индустриалбанк» (49,06%), «Аккордбанк» (49,17%), «Первый инвестиционный банк» (99,37%), «Проминвестбанк» (102,47%). Список нарушителей покинул банк «Пивденный».