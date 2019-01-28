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Президент Венесуэлы Николас Мадуро отреагировал на ультиматум ЕС

28 января 2019 года Источник:КоммерсантЪ

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью телеканалу CNNTurk заявил, что страны Евросоюза должны отказаться от выдвинутого ультиматума о выборах. «Европейцы были высокомерны в своем решении. Они должны отозвать этот ультиматум. Никто не смеет ставить нам ультиматумы», — сказал он. Господин Мадуро отметил, что президент США Дональд Трамп недооценивает Венесуэлу и Латинскую Америку.

Ранее Германия, Франция, Испания и Великобритания выступили с заявлениями по поводу ситуации в Венесуэле. Они объявили, что готовы признать лидера оппозиции Хуана Гуаидо временным президентом Боливарианской Республики, если в течение восьми дней не будут назначены выборы.

Николас Мадуро заявил, что открыт для диалога с оппозицией. Однако обвинил господина Гуаидо в нарушении конституции страны. Кроме того, господин Мадуро выразил надежду, что Венесуэла однажды сможет наладить диалог с США. «Я отправил множество сообщений Дональду Трампу. Но он не тот лидер, который может справиться с трудностями. Я думаю, что он недооценивает нас», — сказал господин Мадуро, назвав «презрение» «идеологией» президента США.

На вопрос, есть ли у президента план В на будущее, господин Мадуро ответил, что есть «планы А,В,С и Z» и все для защиты страны. «Мой план — управлять и защищать Венесуэлу. Кроме того, создать здоровую и мирную страну для наших граждан».

Напомним: 23 января лидер венесуэльской оппозиции господин Гуаидо провозгласил себя временным исполняющим обязанности президента страны. Его поддержали США и большинство стран Запада. Господин Мадуро заверил, что не покинет свой пост до истечения положенного ему срока в 2025 году.

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