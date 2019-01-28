Сегодня 28 января 2019 года, 10:24

СМИ сообщили, из-за чего сотрудник парламента избил полицейского

На Львовщине руководитель секретариата Комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Юрий Сорочик нанес телесные повреждения патрульному полицейскому во время остановки авто по требованию правоохранителей.

Об этом сообщила в Facebook журналист, председатель полицейской комиссии в полиции Львовщины Виктория Балицкая.

Инцидент произошел 26 января с.г. около 22.00 на кольцевой дороге между пгт Рудно и с.Рясное-Русское (Львовская область), где патрульные остановили автомобиль BMW X5, который двигался без включенных фар ближнего света.

«За рулем была женщина, в салоне находился человек. По информации источника, пассажир начал агрессивно себя вести, оскорблять патрульных, а затем ударил одного из них кулаком в лицо», — пишет журналист.

По ее данным, госслужащего задержали и отвезли в Шевченковский отдел полиции Львова.

Патрульный с подозрением на черепно-мозговую травму обратился к врачам. Госслужащий также посещал травмпункт в связи с ушибами. Он утверждал, что его избили полицейские. Предполагаю, ушибы получил при задержании. А на водителя все-таки составили протокол об админнарушении», — добавила г-жа Балицкая.

Представитель Нацполиции Ярослав Тракало подтвердил «Украинской правде» факт инцидента.

«Действительно, произошел конфликт. Патрульный полицейский обратился в медицинское учреждение по факту нанесения ему телесных повреждений. По этому поводу назначено служебное расследование. Детали устанавливаются», — отметил он.

Г-н Тракало сообщил, что Шевченковский отдел полиции Львова внес запись в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 345 УК («Умышленное причинение работнику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей»).