СМИ сообщили, из-за чего сотрудник парламента избил полицейского

На Львовщине руководитель секретариата Комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Юрий Сорочик нанес телесные повреждения патрульному полицейскому во время остановки авто по требованию правоохранителей.
Об этом сообщила в Facebook журналист, председатель полицейской комиссии в полиции Львовщины Виктория Балицкая.
Инцидент произошел 26 января с.г. около 22.00 на кольцевой дороге между пгт Рудно и с.Рясное-Русское (Львовская область), где патрульные остановили автомобиль BMW X5, который двигался без включенных фар ближнего света.
«За рулем была женщина, в салоне находился человек. По информации источника, пассажир начал агрессивно себя вести, оскорблять патрульных, а затем ударил одного из них кулаком в лицо», — пишет журналист.
По ее данным, госслужащего задержали и отвезли в Шевченковский отдел полиции Львова.
Патрульный с подозрением на черепно-мозговую травму обратился к врачам. Госслужащий также посещал травмпункт в связи с ушибами. Он утверждал, что его избили полицейские. Предполагаю, ушибы получил при задержании. А на водителя все-таки составили протокол об админнарушении», — добавила г-жа Балицкая.
Представитель Нацполиции Ярослав Тракало подтвердил «Украинской правде» факт инцидента.
«Действительно, произошел конфликт. Патрульный полицейский обратился в медицинское учреждение по факту нанесения ему телесных повреждений. По этому поводу назначено служебное расследование. Детали устанавливаются», — отметил он.
Г-н Тракало сообщил, что Шевченковский отдел полиции Львова внес запись в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 345 УК («Умышленное причинение работнику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей»).
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