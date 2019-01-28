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В ходе Ukraine House Davos обсудили инвестиционную привлекательность Украины

28 января 2019 года Источник:Юридическая Практика

В Давосе (Швейцария) в рамках Ukraine House Davos состоялась дискуссия «Ukraine: Fertile Ground for Responsible Investment?» о том, какое влияние на украинскую экономику оказывают предприятия с иностранными инвестициями.

«Мы обсудили вызовы, которые возникают перед компаниями, готовыми вкладывать в Украину, соблюдая принципы ответственного инвестирования в обстановке, когда многие другие их не соблюдают. Мы услышали примеры из опыта иностранных инвесторов и о том, как важно для них работать с прозрачными и ответственными местными компаниями», — комментирует партнер Hillmont Partners Джеймс Харт, который модерировал дискуссию.

«Участники нашей панели отметили значительный прогресс в сфере регуляторной политики в Украине и то, что это помогло бизнесу делать более значимые инвестиции. Отсутствие верховенства права в Украине по-прежнему является ключевым препятствием для больших зарубежных инвестиций, однако участники отмечали, что сложности ведения бизнеса в Украине часто преувеличены. Мы все согласились, что есть много причин для оптимизма», — сказал г-н Харт.

В обсуждении приняли участие Виктор Иванчик (Астарта, Бизнес100), Джон Паттон (Argentem Сreek Partners), Алексей Гончарук (BRDO), а также посол Канады в Украине Роман Ващук.

Напомним: Hillmont Partners участвует в мероприятиях в Давосе второй год подряд. В прошлом году партнеры Джеймс Харт и Сергей Нижний приняли участие в Ukrainian Davos Nights — мероприятии, посвященном инвестиционным возможностям в Украине.

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