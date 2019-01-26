Сегодня 26 января 2019 года, 15:30

Избрав делегатов на съезд, конференция адвокатов Киевской области завершила работу

Конференция адвокатов Киевской области приступила к рассмотрению вопроса об избрании делегатов на Съезд адвокатов Украины, который состоится 15-16 февраля 2019 года. Как сообщил адвокатам председательствующий Петр Бойко, конференция должна избрать 21 основного делегата и три запасных.

Адвокаты выдвинули 31 кандидата в делегаты, и конференция приняла решение провести рейтинговое голосование, по результатам которого и был избрано 20 делегатов и два резервных. По двум кандидатурам, которые набрали одинаковое количество голосов на последнем месте среди основных кандидатов было проведено переголосование. Таким образом был поделен один основной и один резервный делегат.

Далее адвокаты обсудили и утвердила штатное расписание и смету Совета адвокатов Киевской области и КДКА области на 2019 год.

Отчетно-выборная конференция адвокатов Киевской области завершила роботу.