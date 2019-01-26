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Конференция адвокатов Киевской области переизбрала квалификационную палату КДКА

26 января 2019 года Источник:Юридическая Практика

Продолжает работу отчетно-выборная Конференция адвокатов Киевской области. Председатель мандатной комиссии Николай Замковенко зачитал протокол комиссии. В частности, он сказал, что все протоколы по избранию делегатов на конференцию были признаны действительными. Соответственно участие в конференции подтвердили 186 делегатов. При этом председатель мандатной комиссии сообщил, что в ходе работы конференции зарегистрировались еще четыре делегата, но некоторые не заменили временный мандат на постоянный.

Далее участники конференции утвердили повестку дня и заслушали краткий отчет председателя Совета адвокатов Киевской области Петра Бойко. Он сообщил, что отчет был размещен заблаговременно на сайте Совета, в связи с чем каждый адвокат мог с ним ознакомиться. Отчет председателя утвердили практически единогласно.

Статистические данные по работе КДКА области представил в своем отчете председатель Владимир Полищук. Он, в частности, подчеркнул, что дисциплинарная палата рассматривает все заявления и жалобы. За отчетный период было открыто 30 дисциплинарных производств, по результатам которых приняты решения приостановить свидетельство 12 адвокатам и лишить двух адвокатов права на занятие адвокатской деятельностью.

Отчет председателя КДКА тоже был утвержден практически единогласно, как и последующие заключения председателя Ревкомисии и представителей адвокатов региона в Совете адвокатов Украины и ВКДКА.

Далее делегаты перешли к вопросу отзыва председателя и членов квалификационной палаты КДКА Киевской области. Как пояснила председатель палаты Тамара Мартышенко, внесение в повестку дня этого вопроса было инициировано самими членами палаты. Были написаны соответствующие заявления, по результатам их рассмотрения и было утверждено такое решение на заседании Совета адвокатов Киевской области. В свою очередь Петр Бойко отметил, что этот вопрос обсуждали на протяжении многих месяцев, но, взвесив все за и против, приняли именно такое решение.

«Палата проголосовала за отзыв единогласно. Мы должны пройти этот этап. Если мы честны перед адвокатским сообществом, то должны сделать этот шаг полным составом», — сообщил делегатам член палаты Леонид Топал.

В результате свои голоса за отдали 168 адвокатов, против — три, воздержались — четыре.

Имена кандидатов в члены палаты назвал Петр Бойко, пояснив, что эти кандидатуры обсуждались как КДКА, так и Советом. По итогам обсуждения было принято решение дополнить список новыми кандидатами и перейти к рейтинговому голосованию.

По результатам голосования в состав квалификационной палаты были избраны: Кийкос Виктор — за него проголосовали 164 делегата, Александр Зинченко и Ковалко Наталия получили по 157 голосов, Килимен Михаил и Бабич Елена — по 162, Диденко Олег — 147. Остальные выдвинутые кандидаты набрали менее 40 голосов.

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