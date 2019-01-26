Сегодня 26 января 2019 года, 10:51

В столице проходит отчетно-выборная конференция адвокатов Киевской области

Сегодня в столице проходит отчетно-выборная Конференция адвокатов Киевской области. Открывая конференцию, председатель совета адвокатов Киевской области Петр Бойко сообщил, что для участия в конференции было избрано 192 делегата, а прибыло и зарегистрировалось – 186. Таким образом, конференция объявлена открытой.

Традиционно единогласно члены конференции председателем конференции избрали Петра Бойко, а секретарем Ольгу Демедюк.

Напомним, что в повестке дня конференции сегодня стоят такие вопросы: рассмотрение и утверждение отчета председателя Совета адвокатов Киевской области, отчетов председателей КДКА и Ревизионной комсии, а также избрание делегатов на Съезд адвокатов Украины. Кроме того, в повестке дня сегодня для адвокатов области планируется рассмотреть вопрос о досрочном отзыве председателя и членов квалификационной палаты КДКА и, соответственно, избрании новых членов.

Делегаты конференции также определились с составом счетной и мандатной комиссии и ушли на перерыв, предоставив возможность работать мандатной комиссии.