Сегодня в столице проходит отчетно-выборная Конференция адвокатов Киевской области. Открывая конференцию, председатель совета адвокатов Киевской области Петр Бойко сообщил, что для участия в конференции было избрано 192 делегата, а прибыло и зарегистрировалось – 186. Таким образом, конференция объявлена открытой.
Традиционно единогласно члены конференции председателем конференции избрали Петра Бойко, а секретарем Ольгу Демедюк.
Напомним, что в повестке дня конференции сегодня стоят такие вопросы: рассмотрение и утверждение отчета председателя Совета адвокатов Киевской области, отчетов председателей КДКА и Ревизионной комсии, а также избрание делегатов на Съезд адвокатов Украины. Кроме того, в повестке дня сегодня для адвокатов области планируется рассмотреть вопрос о досрочном отзыве председателя и членов квалификационной палаты КДКА и, соответственно, избрании новых членов.
Делегаты конференции также определились с составом счетной и мандатной комиссии и ушли на перерыв, предоставив возможность работать мандатной комиссии.
Сохранить:
Контакты:
В каком из конкурсов вы бы хотели поучаствовать (или уже участвуете):
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Управління репутаційними ризиками: план дій для бізнесу
Open Mind Conference в лицах: кто участвует в центральном мероприятии по инвестициям в недвижимость?
Семінар "СЛУЖБА БЕЗПЕКИ VS ЮРИДИЧНА СЛУЖБА. Скандали, інтриги, розслідування"
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: