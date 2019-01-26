Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 26 января 2019 года, 10:51

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

В столице проходит отчетно-выборная конференция адвокатов Киевской области

26 января 2019 года Источник:Юридическая Практика

Сегодня в столице проходит отчетно-выборная Конференция адвокатов Киевской области. Открывая конференцию, председатель совета адвокатов Киевской области Петр Бойко сообщил, что для участия в конференции было избрано 192 делегата, а прибыло и зарегистрировалось – 186. Таким образом, конференция объявлена открытой.

Традиционно единогласно члены конференции председателем конференции избрали Петра Бойко, а секретарем Ольгу Демедюк.

Напомним, что в повестке дня конференции сегодня стоят такие вопросы: рассмотрение и утверждение отчета председателя Совета адвокатов Киевской области, отчетов председателей КДКА и Ревизионной комсии, а также избрание делегатов на Съезд адвокатов Украины. Кроме того, в повестке дня сегодня для адвокатов области планируется рассмотреть вопрос о досрочном отзыве председателя и членов квалификационной палаты КДКА и, соответственно, избрании новых членов.

Делегаты конференции также определились с составом счетной и мандатной комиссии и ушли на перерыв, предоставив возможность работать мандатной комиссии.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 4 (1100) от 22/01/19 Свежий номер

Налоговое право

№ 4 (1100)
Государство и юристы

Частная выгода

Отрасли практики

Долг и после

Судебная практика

Общий том

Тема номера:

Сделка под условием

Архив голосованийVox Populi

В каком из конкурсов вы бы хотели поучаствовать (или уже участвуете):

на должность судьи Верховного Суда

на должность судьи Высшего антикоррупционного суда

на должность судьи Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности

в конкурсе в суд первой инстанции

на должность прокурора

в конкурсе в антикоррупционный орган

на занятие должности госслужащего

в конкурсе «Адвокат года»

в конкурсе красоты

в песенном конкурсе

в танцевальном конкурсе

ни в каком из вышеперечисленных

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
  • Antika
Пресс-релизы

Управління репутаційними ризиками: план дій для бізнесу

Open Mind Conference в лицах: кто участвует в центральном мероприятии по инвестициям в недвижимость?

Семінар "СЛУЖБА БЕЗПЕКИ VS ЮРИДИЧНА СЛУЖБА. Скандали, інтриги, розслідування"

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом