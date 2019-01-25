Сегодня 26 января 2019 года, 10:51

Защита гражданских прав — тема лекций в Legal High School

Шестой модуль спецкурса Legal High School «Новый взгляд на гражданское право» был посвящен алгоритмам эффективной защиты гражданских прав. Наталия Кузнецова начала его лекцией на тему определения субъективного гражданского права, которое, по ее словам, включает право на свои действия, право на защиту и право на чужие действия.

Способы осуществления субъективных прав, предусмотренные статьей 12 Гражданского кодекса (ГК) Украины, делятся на юридические и фактические. Лектор подчеркнула, что лицо осуществляет свои гражданские права свободно, по своему усмотрению, при этом неосуществление им своих гражданских прав не является основанием для их прекращения, кроме случаев, установленных законом.

Впрочем, для практикующего юриста важно не забывать, что право не может быть безграничным — его граница находится там, где начинается право другого. Статья 13 ГК Украины устанавливает пределы осуществления гражданских прав, которые определяются договором или актами гражданского законодательства. Кодекс предусматривает, что лицо, осуществляя свои права, обязано воздерживаться от действий, которые могут нарушить права других лиц, нанести вред окружающей среде или культурному наследию, и придерживаться моральных принципов общества.

Наталия Кузнецова подчеркнула, что любые ограничения для реализации возможностей, заложенных в субъективном праве, должны определяться законом.

Во избежание случаев злоупотребления субъективным правом ГК Украины предусматривает, что не допускаются действия лица, совершаемые с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. Разработчики Гражданского кодекса отдельно отметили, что не допускается использование гражданских прав в целях неправомерного ограничения конкуренции, злоупотребления монопольным положением на рынке, а также недобросовестная конкуренция.

Примером нарушения чужих прав является совершение сделки, предусмотренной статьей 228, которая определяет правовые последствия совершения сделки, нарушающей публичный порядок, совершенной с целью, противоречащей интересам государства и общества.

Неотъемлемой частью права является право на защиту — юридический механизм, который применяется в случае нарушения, оспаривания или непризнания права. По мнению лектора, в формальном измерении право на защиту включает мероприятия фактического характера (возможность управомоченного лица использовать разрешенные законом средства собственного принудительного воздействия на нарушителя, защищать принадлежащее ему право собственными действиями фактического порядка (самозащита), меры юридического характера (возможность применения непосредственно самым управомоченным лицом мер оперативного воздействия (оперативные санкции) и правоохранительные меры государственно-принудительного характера (возможность применить силу государства: обратиться в компетентный государственный или общественный орган с требованием побуждения обязанного лица к определенному поведению).

Говоря об институте защиты гражданских прав, Наталия Кузнецова отметила, что это совокупность правовых норм, которыми определяется следующее:

— содержание правоохранительного мероприятия;

— основания его применения;

— круг субъектов, уполномоченных на его применение;

— процессуальный и процедурный порядок его применения;

— материально-правовые и процессуальные права субъектов, в отношении которых применяются эти меры.

Одним из важнейших аспектов является защита гражданских прав личности. Анализируя механизм практического защиты гражданских прав, Наталия Кузнецова обратила внимание, что существуют две формы защиты: юрисдикционная форма (защита в судебном и административном порядке) и неюрисдикционная (самозащита и применение оперативных санкций).

Для практикующего юриста важным является установление и правильное применение способов защиты гражданских прав и интересов судом, которые детально изложены в статье 16 Гражданского кодекса, где указаны практически все возможности защиты нарушенного права и интереса. Более того, как свидетельствует практика, этот перечень нельзя признать достаточным для обеспечения эффективной защиты всех нарушенных прав. В определенной степени эти возможности были расширены при внесении изменений в ГК Украины.

Одним из оснований для внесения изменений стало постановление Верховного Суда и сформированная судебная практика относительно ограничения права подачи иска, если условия защиты, указанные в договоре, выходят за пределы перечня, предложенного в статье 16. Не всегда такая позиция обеспечивала надлежащую защиту нарушенных прав, поэтому для решения данного вопроса в 2017 году в ГК Украины была внесена поправка: суд может защитить гражданское право или интерес другим способом, установленным договором, законом или судом в определенных законом случаях.

В конце завершающего модуля Наталия Семеновна ответила на многочисленные вопросы слушателей спецкурса: начиная от генезиса гражданского права и истории создания Гражданского кодекса Украины и заканчивая прикладными аспектами использования элементов гражданского права в адвокатской деятельности.

В завершение спецкурса слушателей Legal High School ожидал приятный сюрприз — самые активные студенты получили книги по цивилистике, в том числе избранные труды Наталии Семеновны, посвященные актуальным вопросам гражданского права, с автографом автора.