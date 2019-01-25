АО Barristers презентует УПК с постатейными материалами со ссылкой на позиции ВС

АО Barristers анонсирует выход в свет Уголовного процессуального кодекса Украины с постатейными материалами в виде выдержек из постановлений и определений Верховного Суда (Большой Палаты Верховного Суда и Кассационного уголовного суда) и Верховного Суда Украины по состоянию на 1 февраля 2019 года.
Пособие является первым печатным изданием, в котором по статьям Уголовного процессуального кодекса Украины систематизированы судебные правовые позиции.
«Издание будет полезно для судей, адвокатов, сотрудников правоохранительных органов, соискателей высшего образования и всех, кто интересуется проблемами уголовного производства», – отмечается на сайте АО Barristers .
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