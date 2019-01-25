Сегодня 25 января 2019 года, 16:29

Совет судей просит отсрочить реализацию положений УПК относительно видеофиксации из-за нехватки техсредств

На сегодняшнем заседании Совета судей Украины обсуждался проблемный вопрос относительно обеспечения судов техническими средствами уголовного производства. Как известно, с начала 2019 года изменились законодательные требования к процедуре фиксации. С 1 января с.г. вступили в силу изменения, внесенные в часть 5 статьи 27 Уголовного процессуального кодекса (УПК) Украины. Согласно действующей редакции указанной нормы во время судебного рассмотрения и в случаях, предусмотренных УПК Украины, в ходе досудебного расследования обеспечивается полное фиксирование судебного заседания и процессуальных действий с помощью звуко- и видеозаписывающих технических средств. Официальной записью судебного заседания является лишь техническая запись, осуществляемая судом в установленном порядке. Кроме того, согласно предписаниям части 4 статьи 107 УПК Украины, фиксирование с помощью технических средств уголовного производства при рассмотрении вопросов следственным судьей (кроме решения вопроса о проведении негласных следственных (розыскных) действий) и в суде во время судебного производства является обязательным. Фиксирование с помощью технических средств уголовного производства в суде не осуществляется в случае неприбытия в судебное заседание всех лиц, участвующих в судебном производстве, или в случае, если в соответствии с положениями Кодекса судопроизводство осуществляется судом в отсутствие лиц. При этом часть 6 статьи 107 УПК Украины содержит императивную норму: неприменение технических средств фиксирования уголовного производства в случаях, если оно является обязательным, влечет за собой недействительность соответствующего процессуального действия и полученных в результате его совершения результатов, за исключением случаев, если стороны не возражают против признания такого действия и результатов его осуществления действительными.

Как отмечалось на заседании Совета судей Украины, многочисленные обращения от общих судов свидетельствуют о том, что в судах первой инстанции не в достаточном количестве залы судебных заседаний оборудованы соответствующими техническими средствами. «Результаты обобщения информации, изложенной в обращениях 125 судов, которые поступили в Совет судей Украины, позволяют сделать вывод о неудовлетворительном состоянии обеспечения судов звуко- и видеозаписывающими техническими средствами», — констатировали члены высшего органа судейского самоуправления.

Правда, судя по риторике руководства Государственной судебной администрации (ГСА) Украины, ситуация с материально-техническим обеспечением обителей Фемиды в этой части не столь плачевная. По словам заместителя председателя ГСА Украины Сергея Чорнуцкого, проблема нехватки технических средств фиксации сегодня действительно существует, но она актуальна не для всех судов, а только лишь для 75 «наиболее проблемных». Но и в этих 75 судах, как отмечалось, соответствующее оборудование установлено, правда, не в достаточном количестве. При этом г-н Чорнуцкий заверил: из 75 проблемных судов для 47 уже закуплено соответствующее оборудование или заключены договоры на его приобретение, ожидается, что в обозримом будущем системы видеофиксации будут смонтированы. Что касается остальных 28 судов, то для решения проблемы в них недостаточно установить дополнительные видеокамеры — необходимо приобрести отдельные средства технической фиксации, следовательно, провести процедуры публичных закупок.

Озвученная ГСА Украины официальная позиция относительно того, что проблема ненадлежащего обеспечения звуко- и видеозаписывающими техническими средствами исчисляется в масштабах нескольких десятков судов, многих членов Совета судей Украины возмутила. Они отмечали, что ГСА Украины очень далека от реальных оценок состояния технического обеспечения судов, нужд и потребностей судей. Более того, высказывалось мнение, что в расчетах необходимого количества средств видеофиксации нужно исходить не из количества залов судебных заседаний в суде, а из количества судей, ведь в очень многих судах первой инстанции функции следственных судей выполняют все судьи, и многие вопросы в рамках уголовного производства им приходится рассматривать дела в личных кабинетах.

По результатам обсуждения Совет судей Украины решил обратиться к субъектам права законодательной инициативы с рекомендацией отсрочить во времени действие части 5 статьи 27 УПК Украины. Проектом закона, разработанным высшим органом судейского самоуправления, предусматривается внести изменения в указанную норму с целью унификации положений УПК Украины с нормами других процессуальных кодексов, «привязав» момент введения полной фиксации судебного заседания к старту работы Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы. Также в своем решении Совет судей Украины обратил внимание парламента на необходимость принятия соответствующего законопроекта в кратчайшие сроки.

Кроме того, высший орган судейского самоуправления решил обратиться в Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда с просьбой предоставить методическую помощь относительно применения на практике положений частей 4 и 6 статьи 107 УПК Украины.