Сегодня 25 января 2019 года, 13:20

Уголовно-правовой форум состоится 5 апреля 2019 года

О точках пересечения судебной реформы и уголовного процесса, вызовах уголовной юстиции в контексте борьбы с коррупцией, уголовных производствах с иностранным элементом и о многом другом поговорим в рамках Уголовно-правового форума, который состоится 5 апреля 2019 года.

Обращаем ваше внимание, что максимальные скидки на участие в форуме действуют до 8 февраля 2019 года!

Для представителей бизнеса (CEO, CFO, CMO, директоров юридических департаментов предприятий) — скидка 50 %

Программа и регистрация по ссылке:pravo.ua/events/crime

Дата проведения: 5 апреля 2019 года

Время проведения: 09:00−18:00

Генеральный партнер: АО AVER LEX

Экспертный партнер: ЮК EQUITY

Контакты:

Наталия Булко, продажа билетов,

(067) 238-83-08, n.bulko@pravo.ua

Марьяна Скорук, ивент-менеджер,

(067) 292-38-72, m.skoruk@pravo.ua

Дарья Сваткова, по вопросам партнерства,

(050) 419-00-49, d.svatkova@pravo.ua