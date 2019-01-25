Уголовно-правовой форум состоится 5 апреля 2019 года

О точках пересечения судебной реформы и уголовного процесса, вызовах уголовной юстиции в контексте борьбы с коррупцией, уголовных производствах с иностранным элементом и о многом другом поговорим в рамках Уголовно-правового форума, который состоится 5 апреля 2019 года.
Обращаем ваше внимание, что максимальные скидки на участие в форуме действуют до 8 февраля 2019 года!
Для представителей бизнеса (CEO, CFO, CMO, директоров юридических департаментов предприятий) — скидка 50 %
Программа и регистрация по ссылке:pravo.ua/events/crime
Дата проведения: 5 апреля 2019 года
Время проведения: 09:00−18:00
Генеральный партнер: АО AVER LEX
Экспертный партнер: ЮК EQUITY
Контакты:
Наталия Булко, продажа билетов,
(067) 238-83-08, n.bulko@pravo.ua
Марьяна Скорук, ивент-менеджер,
(067) 292-38-72, m.skoruk@pravo.ua
Дарья Сваткова, по вопросам партнерства,
(050) 419-00-49, d.svatkova@pravo.ua
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В каком из конкурсов вы бы хотели поучаствовать (или уже участвуете):
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
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