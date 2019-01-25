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На запрос НАПК и правоохранителей суд может предоставить только публичную информацию — Совет судей

25 января 2019 года Источник:Юридическая Практика

Сегодня в здании Государственной судебной администрации Украины в формате видеоконференции проходит заседание Совета судей Украины — первая рабочая встреча представителей высшего органа судейского самоуправления в 2019 году. В рамках заседания члены Совета судей Украины, в частности, обсудили вопрос о выполнении требований Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) относительно предоставления копий документов, которые находятся в судебном деле.

Поводом для обсуждения этого вопроса стало обращение Окружного административного суда г.Киева, которое поступило в Совет судей Украины в декабре 2018 года. В своем решении высший орган судейского самоуправления среди прочего констатировал, что право НАПК и уполномоченных лиц на получение информации не является абсолютным и должно реализовываться с учетом ограничений, установленных законом. У председателя и заместителя председателя суда, руководителя аппарата суда и других работников, как отмечалось, отсутствуют законные полномочия требовать и/или получать материалы дела (их копии), которые находятся в производстве судьи. Поэтому судья не имеет правовых оснований выполнять требования руководства суда или его аппарата, других сотрудников относительно предоставления копий документов, которые содержат конфиденциальную информацию (в частности, данные о национальности, образовании, семейном положении, религиозных убеждениях, контрактные данные и т.д.) о лице, без его согласия из дела, которое находится в его производстве.

«В ответ на запрос НАПК и правоохранительных органов суд предоставляет публичную информацию, которая имеется в его распоряжении. Конфиденциальная информация предоставляется только по согласию лиц, которых она касается», — подчеркнули члены Совета судей Украины.

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