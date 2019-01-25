Сегодня 25 января 2019 года, 18:03

Связанным с РФ фирмам запретят арендовать коммунальное имущество в Киеве

На заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам собственности депутаты поддержали проект решения, предусматривающий установление запрета передачи коммунального имущества и земли юридическим лицам с уставным капиталом государства-агрессора.

Об этом сообщается на сайте Киевсовета.

Речь идет о моратории на передачу имущества и земельных участков коммунальной собственности территориальной общины Киева в собственность или пользование юридическим лицам, в уставных капиталах которых доля государства-агрессора составляет более 25%, или конечным бенефициаром которых является государство-агрессор.

«Мы лишим агрессора возможности получать наше имущество и земельные участки. И как раз этот проект решения дает возможность упорядочить систему передачи имущества или земель юридическим лицам, имеющим долю Российской Федерации. Могут возникнуть вопрос, почему 25 процентов. Здесь мы опирались на Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Там четко установлено, кто такой бенефициарный владелец и там фигурирует цифра 25% в уставном капитале. Убежден, что документ в перспективе может стать подзаконным актом», – отметил автор проекта решения, депутат Киевсовета Олег Петровец.

Представители всех фракций и депутатских групп, представленных в Киевсовете подписали соответствующий проект решения, став его соавторами. Документ должны рассмотреть на пленарном заседании Киесовета.