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Украина и Швейцария внесут изменения в Конвенцию об избежании двойного налогообложения

25 января 2019 года Источник:Юридическая Практика
Обмен информации со Швейцарией будет упрощен Обмен информации со Швейцарией будет упрощен

Министр финансов Украины Оксана Маркарова и Президент Швейцарии Ули Маурер подписали Протокол о внесении изменений в Конвенцию между Правительством Украины и Швейцарской Конфедерацией об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал. Об этом информирует сайт Минфина. Заключение настоящего Протокола направлено на избежание двойного налогообложения доходов физических и юридических лиц, которые возникают на территориях обеих стран. Это будет достигаться, как путем деления права налогообложения отдельных видов доходов между Украиной и Швейцарией в зависимости от места их возникновения, так и путем учета в налоговых обязательствах налогоплательщика одного государства сумм налогов, уплаченных на территории другого государства.

«Подписание этого Протокола важно для Украины, ведь соглашение позволит предотвратить уклонение от уплаты налогов, устранит налоговую дискриминацию и создаст механизмы для улучшения сотрудничества и обмена информацией между налоговыми органами Украины и Швейцарии, – сказала министр финансов Оксана Маркарова. – Соглашение создает благоприятные условия для инвесторов Украины и Швейцарии, а также регулирует вопросы международного налогообложения доходов в двусторонних отношениях между государствами».

Положения Протокола соответствуют требованиям Модельной Конвенции ОЭСР и Плана действий BEPS (правилам противодействия размыванию базы и выведению прибыли из-под налогообложения).

Подписанный Протокол между Украиной и Швейцарской Конфедерацией предусматривает:

- увеличение размера ставок налогообложения процентов и роялти - с 0% до 5%;

- дополнение новой статьей относительно совершенствования процедуры взаимного согласования (разрешения налоговых споров) с помощью арбитража;

- новая редакция статьи по обмену информацией, которой предусматривается значительное расширение возможностей Договаривающихся Государств по обмену налоговой информацией без оговорок относительно требований национального налогового интереса или банковской тайны;

- нормы по применению права на получение преимуществ – преимущества не будут предоставляться в отношении вида дохода или имущества, если одной из главных целей какой-либо договоренности или соглашения между субъектами хозяйственной деятельности было непосредственное или опосредованное получение ими такого преимущества. Указанные ставки и положения соответствуют общей практике заключения Украины таких международных договоров об избежании двойного налогообложения и протоколов к ним с другими странами мира.

После подписания Протокола Украина и Швейцария должны осуществить внутригосударственные процедуры, необходимые для ратификации Соглашения.

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