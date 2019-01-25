Сегодня 25 января 2019 года, 18:03

Столичные депутаты наметили план по усилению безопасности детсадах и школах

Постоянная комиссия Киевского городского совета по вопросам образования, науки, семьи, молодежи и спорта поддержала городскую инициативу по обеспечению общеобразовательных и дошкольных учебных заведений физической охраной и камерами видеонаблюдения за счет городского бюджета.

Сегодня видеокамерами оборудовано около 1000 детсадов и школ.

Об этом информирует сайт Киевсовета.

«Все детские сады и школы города оборудованы соответствующими системами. Данные с камер передаются в городской дата-центр. Доступ к видеоинформации имеют и правоохранительные органы. Более того отмечу, что сейчас прорабатывается пилотный проект видео-наблюдения в детских садах, а именно – в группах и учебных комнатах. Доступ к этим данным будут иметь родители детей, которые находятся в садах для контроля за учебным и воспитательным процессом», – отметила председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам образования Анна Старостенко.

В настоящий момент на официальной странице Департамента образования и науки размещено приглашение к обсуждению проекта примерного Порядка посещения заведений общего среднего образования территориальной общины города Киева.

«Хочу напомнить и за тревожные кнопки, которые тоже являются неотъемлемой частью системы защиты наших учебных заведений. Сейчас ими обеспечены все сады и почти все школы», – добавила депутат.

На выполнение городской инициативы, депутаты постоянной комиссии поручили Департамента образования и науки КГГА, Департамента информационно-коммуникационных технологий и управлению по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами по обеспечению правопорядка и муниципальной безопасности в течение двух недель разработать и представить на рассмотрение депутатам комплекс мер по усилению безопасности в учебных заведениях.