Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 25 января 2019 года, 18:03

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Столичные депутаты наметили план по усилению безопасности детсадах и школах

25 января 2019 года Источник:Юридическая Практика

Постоянная комиссия Киевского городского совета по вопросам образования, науки, семьи, молодежи и спорта поддержала городскую инициативу по обеспечению общеобразовательных и дошкольных учебных заведений физической охраной и камерами видеонаблюдения за счет городского бюджета.

Сегодня видеокамерами оборудовано около 1000 детсадов и школ.

Об этом информирует сайт Киевсовета.

«Все детские сады и школы города оборудованы соответствующими системами. Данные с камер передаются в городской дата-центр. Доступ к видеоинформации имеют и правоохранительные органы. Более того отмечу, что сейчас прорабатывается пилотный проект видео-наблюдения в детских садах, а именно – в группах и учебных комнатах. Доступ к этим данным будут иметь родители детей, которые находятся в садах для контроля за учебным и воспитательным процессом», – отметила председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам образования Анна Старостенко.

В настоящий момент на официальной странице Департамента образования и науки размещено приглашение к обсуждению проекта примерного Порядка посещения заведений общего среднего образования территориальной общины города Киева.

«Хочу напомнить и за тревожные кнопки, которые тоже являются неотъемлемой частью системы защиты наших учебных заведений. Сейчас ими обеспечены все сады и почти все школы», – добавила депутат.

На выполнение городской инициативы, депутаты постоянной комиссии поручили Департамента образования и науки КГГА, Департамента информационно-коммуникационных технологий и управлению по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами по обеспечению правопорядка и муниципальной безопасности в течение двух недель разработать и представить на рассмотрение депутатам комплекс мер по усилению безопасности в учебных заведениях.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 4 (1100) от 22/01/19 Свежий номер

Налоговое право

№ 4 (1100)
Государство и юристы

Частная выгода

Отрасли практики

Долг и после

Судебная практика

Общий том

Тема номера:

Сделка под условием

Архив голосованийVox Populi

В каком из конкурсов вы бы хотели поучаствовать (или уже участвуете):

на должность судьи Верховного Суда

на должность судьи Высшего антикоррупционного суда

на должность судьи Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности

в конкурсе в суд первой инстанции

на должность прокурора

в конкурсе в антикоррупционный орган

на занятие должности госслужащего

в конкурсе «Адвокат года»

в конкурсе красоты

в песенном конкурсе

в танцевальном конкурсе

ни в каком из вышеперечисленных

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
  • aequo
Пресс-релизы

Управління репутаційними ризиками: план дій для бізнесу

Open Mind Conference в лицах: кто участвует в центральном мероприятии по инвестициям в недвижимость?

Семінар "СЛУЖБА БЕЗПЕКИ VS ЮРИДИЧНА СЛУЖБА. Скандали, інтриги, розслідування"

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом