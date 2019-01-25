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Сегодня 25 января 2019 года, 18:03

«Энергоатом» обратился в АМКУ из-за действий Нацкомиссии по тарифам

Антимонопольный комитет Украины получил заявление Государственного предприятия «Национальная атомная энергогенерирующая компания« Энергоатом» (далее – ГП «НАЭК «Энергоатом») о возможном нарушении законодательства о защите экономической конкуренции в действиях Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (далее - НКРЭКУ).

Об этом сказано на сайте Комитета.

«НАЭК «Энергоатом»просит Комитет принять решение о прекращении нарушения законодательства о защите экономической конкуренции путем обязательства НКРЭКУ отменить пункт 3.1. Постановления НКРЭКУ от 3 марта 2016 года № 289 «Об утверждении Порядка формирования прогнозируемой оптовой рыночной цены электрической энергии» в части расчета прогнозной цены продажи электроэнергии с использованием в формуле показателей индикативной цены угля и цены транспортировки.

Отмечается, что этот пункт Постановления, по мнению заявителя, привел к перераспределению средств оптового рынка электроэнергии в пользу генерирующих компаний ТЭС за счет соответствующего снижения тарифа на электрическую энергию АЭС.