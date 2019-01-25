Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 25 января 2019 года, 16:29

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Полицейский требовал 12 000 долларов за непривлечение к ответственности

25 января 2019 года Источник:Юридическая Практика

Полицейскому, который получил 12 тыс. долларов США неправомерной выгоды, сообщили о подозрении на Львовщине. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Украины.

При процессуальном руководстве прокуратуры Львовской области следственном Червоноградского отдела полиции, задержанному на получении 12 тыс. долларов США неправомерной выгоды, сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

За указанные средства правоохранитель обещал жительнице Червонограда не привлекать ее к уголовной ответственности за сбыт наркотических средств.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 4 (1100) от 22/01/19 Свежий номер

Налоговое право

№ 4 (1100)
Государство и юристы

Частная выгода

Отрасли практики

Долг и после

Судебная практика

Общий том

Тема номера:

Сделка под условием

Архив голосованийVox Populi

В каком из конкурсов вы бы хотели поучаствовать (или уже участвуете):

на должность судьи Верховного Суда

на должность судьи Высшего антикоррупционного суда

на должность судьи Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности

в конкурсе в суд первой инстанции

на должность прокурора

в конкурсе в антикоррупционный орган

на занятие должности госслужащего

в конкурсе «Адвокат года»

в конкурсе красоты

в песенном конкурсе

в танцевальном конкурсе

ни в каком из вышеперечисленных

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

Пресс-релизы

Управління репутаційними ризиками: план дій для бізнесу

Open Mind Conference в лицах: кто участвует в центральном мероприятии по инвестициям в недвижимость?

Семінар "СЛУЖБА БЕЗПЕКИ VS ЮРИДИЧНА СЛУЖБА. Скандали, інтриги, розслідування"

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом