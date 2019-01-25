Полицейский требовал 12 000 долларов за непривлечение к ответственности

Полицейскому, который получил 12 тыс. долларов США неправомерной выгоды, сообщили о подозрении на Львовщине. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Украины.
При процессуальном руководстве прокуратуры Львовской области следственном Червоноградского отдела полиции, задержанному на получении 12 тыс. долларов США неправомерной выгоды, сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).
За указанные средства правоохранитель обещал жительнице Червонограда не привлекать ее к уголовной ответственности за сбыт наркотических средств.
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