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Сегодня 25 января 2019 года, 10:11

Обвиняемый в убийстве киевлянина боксер Петр Очеретяный взят под стражу

24 января 2019 года Киевский апелляционный суд отменил решение первой инстанции и удовлетворил апелляционную жалобу прокурора, согласно с которой подозреваемого Петра Очеретяного взяли под стражу сразу после судебного заседания.

Мера пресечения – безальтернативная, поэтому до 2 марта 2019 подозреваемый будет находиться в СИЗО, говорится на Facebook-странице EQUITY.

Как сообщалось на сайте «ЮП», боксер Петр Очеретяный подозревается в убийстве киевлянина.

«Сегодняшний день является дополнительным свидетельством зарождения справедливости в судебном процессе и мы искренне радуемся тому, что команда адвокатов компании EQUITY Law Firm в составе Ярослава Зейкана, Родиона Кокоша и Валерия Кирчева представляет интересы потерпевшей, вдовы Василия Хмелюка – Алины Хмелюк в этом процессе», – отмечается в сообщении в соцсети.