НАБУ добилось признания незаконной сделки на 290 млн грн, заключенной АМПУ

Заключенный между государственным предприятием «Администрация морских портов Украины» (далее – ГП «АМПУ») и ООО «Техморгидрострой Николаев» договор на осуществление дноуглубительных работ в портах Украины стоимостью 290 млн грн признано недействительным. Соответствующее решение Хозяйственный суд города Киева принял 24 января 2018 года. Таким образом, суд в полном объеме удовлетворил иск, с которым обратилось Национальное антикоррупционное бюро Украины в августе 2018 года.
Об этом информирует сайт НАБУ.
Договор на 290 млн грн является вторым из двух признанных судом недействительными на основании материалов, собранных детективами в рамках досудебного расследования уголовного производства по фактам завладения в 2015-2017 годах средствами ГП «АМПУ» в результате закупок по завышенным ценам услуг по дноуглубление подходных каналов и акваторий Бердянского и Мариупольского морских портов. Первый договор на сумму 712 млн грн, признано недействительным 18 июля 2018.
Расследование дела ГП «АМПУ» детективы НАБУ начали в декабре 2015 года и завершили в сентябре 2018 года. Сейчас оно рассматривается в Шевченковском районном суде города Киева.
В ходе расследования установлена причастность к совершению преступления 10 человек, в отношении восьми человек обвинительный акт направлен в суд, один человек объявлен в розыск, с одним лицом заключено соглашение о признании виновности, возмещено 734 тыс. грн заведениях ГП убытков и наложен арест на судно.
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