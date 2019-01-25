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В Харькове проверят все квест-комнаты из-за соображений безопасности

25 января 2019 года Источник:Юридическая Практика

Комиссии в составе представителей различных структурных подразделений проверят работу всех квест-комнат в Харькове. Такое решение городские власти приняли после январской трагедии в Польше, когда пожар в квест-комнате унесла жизни пяти 15-летних девочек-подростков, которые праздновали там день рождения.

Об этом сказано на сайте Государственной службы Украины по вопросам труда.

24 января с.г. первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов провел совещание, в котором приняли участие первый заместитель начальника Главного управления Гоструда в Харьковской области Вадим Гевоян, главы всех районных администраций и других профильных подразделений.

Игорь Терехов поручил сформировать в каждом районе города комиссии в составе представителей Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Нацполиции, Управление государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства в городе Харькове, фискальной службы, АК «Харьковоблэнерго», профильных департаментов городского совета, Государственной архитектурно-строительной инспекции, специалистов по охране труда и др.

Также он отметил, что в течение двух недель они должны проверить все 26 квест-комнат, работу которых удалось установить на сегодняшний день, и параллельно, возможно, найдут неизвестные эскейп-румы. Все службы в случае нарушений составят соответствующие акты.

«Мы за то, чтобы квест-комнаты существовали, за то, чтобы дети в них играли, потому что это очень популярно. Но для нас, в первую очередь, важны меры безопасности. Если там будут выявлены незначительные недостатки – мы дадим время на их устранение. Если же они будут существенны, и мы будем понимать, что это может привести к фатальным последствиям - такие квест-комнаты будут закрыты», – подчеркнул первый вице-мэр.

Представители ГСЧС акцентировали внимание на том, что нужно установить владельцев игровых комнат и принять меры по устранению нарушений. Ведь опасность заключается в том, что у большинства из них нет окон, а двери во время прохождения игры закрыты.

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