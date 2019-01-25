Сегодня 25 января 2019 года, 14:54

СМИ: Президент ищет замену руководству Минздрава

Президент Ассоциации психиатров Украины Семен Глузман разослал письмо руководителям психиатрических учреждений, в котором сообщил, что президент Порошенко решил отправить в отставку и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун. Копию письма, полученную от одного из адресатов, опубликовал Bigus.Info.

«Президент принял решение о смещении Супрун. Именно поэтому в суд пошли исковые заявления от депутатов. И суд вызывает Супрун. Но она игнорирует эти приглашения. Ее смещение согласовано с Гройсманом. Если она не согласится уйти в такой ситуации, будет открыто (или уже открыто) уголовное дело в связи с исчезновением денег, предназначенных для закупки медикаментов. Это раскрыла Счетная палата», – говорится в письме.

Также отмечается, что есть уже и новая кандидатура на пост главы Минздрава. «Уже согласована кандидатура следующего министра. Я с ним знаком и неоднократно обсуждал необходимые шаги. Он все понимает и называет свое будущее назначение казнью на электрическом стуле», – написано в документе.

Сам г-н Глузман подтвердил журналистам, что написал это письмо и информация в нем является правдивой. «Если останется Петр (Порошенко – ред.), то я примерно понимаю, кого могут назначить министром. Он – депутат, нормальный человек... Петр сказал ее (Супрун – ред.) тушить уже. Но, очевидно, давление идет какое-то. Американское давление, очевидно», – сказал президент Ассоциации психиатров.