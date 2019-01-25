Адвокатам расскажут о нюансах подачи конституционно жалобы

В Киеве состоится семинар «Конституционная жалоба в деятельности адвоката: алгоритмы сборки, проблемы представления и механизмы применения». Об этом информирует сайт Национальной ассоциации адвокатов Украины.
«Правоприменительная практика по рассмотрению конституционных жалоб на теперь свидетельствует многочисленные ошибки со стороны жалобщиков и не понимание ими сущности конституционной жалобы. Удельный вес жалоб, составленных с нарушением условий приемлемости, и, соответственно, отклоненных Конституционным Судом, колеблется на уровне 97%», – сказано в анонсе.
Семинар по повышению квалификации адвокатов состоится в помещении пресс-центра Конституционного суда Украины (г.Киев, ул. Жилянская, 14) 1 февраля 2019 в 10.00.
Условия регистрации доступны по ссылке.
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