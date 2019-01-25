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Адвокатам расскажут о нюансах подачи конституционно жалобы

25 января 2019 года Источник:Юридическая Практика

В Киеве состоится семинар «Конституционная жалоба в деятельности адвоката: алгоритмы сборки, проблемы представления и механизмы применения». Об этом информирует сайт Национальной ассоциации адвокатов Украины.

«Правоприменительная практика по рассмотрению конституционных жалоб на теперь свидетельствует многочисленные ошибки со стороны жалобщиков и не понимание ими сущности конституционной жалобы. Удельный вес жалоб, составленных с нарушением условий приемлемости, и, соответственно, отклоненных Конституционным Судом, колеблется на уровне 97%», – сказано в анонсе.

Семинар по повышению квалификации адвокатов состоится в помещении пресс-центра Конституционного суда Украины (г.Киев, ул. Жилянская, 14) 1 февраля 2019 в 10.00.

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