Сегодня 25 января 2019 года, 14:54

Адвокатам расскажут о нюансах подачи конституционно жалобы

В Киеве состоится семинар «Конституционная жалоба в деятельности адвоката: алгоритмы сборки, проблемы представления и механизмы применения». Об этом информирует сайт Национальной ассоциации адвокатов Украины.

«Правоприменительная практика по рассмотрению конституционных жалоб на теперь свидетельствует многочисленные ошибки со стороны жалобщиков и не понимание ими сущности конституционной жалобы. Удельный вес жалоб, составленных с нарушением условий приемлемости, и, соответственно, отклоненных Конституционным Судом, колеблется на уровне 97%», – сказано в анонсе.

Семинар по повышению квалификации адвокатов состоится в помещении пресс-центра Конституционного суда Украины (г.Киев, ул. Жилянская, 14) 1 февраля 2019 в 10.00.

Условия регистрации доступны по ссылке.