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Стало известно, сколько лиц оказалось в кредитном реестре НБУ

25 января 2019 года Источник:Finclub

В кредитном реестре Национального банка Украины собрана информация о более 80 тысяч заемщиков – физических (53,2 тыс.) и юридических (27,2 тыс.) лицах.

С 1 января 2019 года банки обязаны использовать информацию из кредитного реестра НБУ для оценки кредитного риска по своим нынешним заемщикам.

Тогда как с 1 сентября 2018 года банки начали бесплатно получать информацию из кредитного реестра НБУ при выдаче новых кредитов.

Кредитный реестр создан и администрируется НБУ. Банки с 1 апреля 2018 года подавали в реестр информацию о физических и юридических лицах с суммой задолженности (тело кредита и проценты) свыше 100 минимальных зарплат (тогда этот лимит составлял 372 тыс. грн). С 1 июля 2018 года к обязательному наполнению реестра подключился Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Речь идет об огромном массиве данных, ведь передается информация об условиях кредита (сумма, валюта, сроки, поручительства, залоги), состоянии кредита (сроки и размер просрочки), о заемщике (его класс, виды экономической деятельности, бенефициары, связанные лица) и т.д.

Кредитный реестр НБУ создал давно, и банки наполняли его с лета 2017 года. Но тогда речь шла о кредитах на сумму свыше 50 тыс. грн. Принять закон весной 2018-го потребовалось, чтобы НБУ не только получал данные от банков, но и передавал их другим банкам.

Веб-сервисы, которые используют в работе данные кредитного реестра НБУ, работают в режиме 24/7.

«Наполнение базы данных кредитного реестра повышает эффективность оценки банками кредитного риска и способствует получению добросовестными и добросовестными заемщиками кредитов от банков, что в конечном итоге положительно влияет на восстановление кредитования», – отметила директор департамента банковского надзора НБУ Наталья Дегтярева.

Фонд гарантирования вкладов физлиц передал в августе 2018 года в кредитный реестр НБУ информацию о 37 тыс. кредитных должников по 82 неплатежеспособным банкам. Банки-лидеры по количеству должников и суммам кредитных операций: «Надра», «Дельта Банк», «Финансы и Кредит», «Платинум Банк».

Самый большой кредит, информация о котором передана в реестр, это задолженность юрлица перед «Дельта Банком» на 4,1 млрд грн.

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