Сегодня 25 января 2019 года, 13:20

Минэкономики предлагает Президенту ветировать закон о земельном моратории

23 января с.г. первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив подписал заключение Министерства экономического развития и торговли Украины по Закону Украины №2666-VIII, которым продлевается запрет отчуждения сельскохозяйственных земель до 1 января 2020 года. В заключении Министерство предлагает Президенту Украины применить право вето.

Об этом сообщается на сайте МЭРТ. В ведомстве исходят из следующих соображений.

Статьей 41 Конституции Украины определено, что каждый имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться своей собственностью. Право частной собственности (в том числе на земельные участки) незыблемо. Кроме того, Европейский суд по правам человека признал, что абсолютный запрет продажи или любого другого способа отчуждения земель сельскохозяйственного назначения в Украине нарушает положения Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

В то же время, по оценкам Всемирного банка, введение рынка земли создало бы возможности для роста ВВП Украины ежегодно на дополнительных 0,6-1,6 процентных пунктов и позволило бы привлекать около 1,5 млрд долларов США дополнительных инвестиций в год, дать толчок к развитию сельскохозяйственного и финансового секторов и сельской местности.

С другой стороны, отсутствие рынка земли ухудшает благосостояние 6,9 млн украинцев-владельцев земельных паев. В условиях ослабленной конкуренции из-за отсутствия рынка земли, владельцы получают за аренду участков плату, заниженную в пять раз: 50 долларов за га в год вместо 250 долларов за га – как в Болгарии или Польше.

Кроме того, отсутствие рынка земли побуждает фермеров инвестировать в выращивание преимущественно однолетних культур, истощающих землю.

По оценкам Центра экономической стратегии, местные общины и государственный бюджет ежегодно недополучают около 2,8 млрд грн налоговых поступлений из-за отсутствия легального оформления сделок с фактической продажи земельных участков.