Сегодня 25 января 2019 года, 13:20

С 15 февраля заработает безвиз с Уругваем

Межправительственное соглашение о взаимной отмене визовых требований и начале действия безвизового режима между Украиной и Уругваем вступает в силу с 15 февраля 2019 года.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на сообщение в Twitter посольства Украины в Аргентинской Республике.

Как отмечается, разрешен гражданам Украины срок пребывания без визы на территории Уругвая составит 90 дней, который может быть восстановлен на другой срок в течении 90 дней.