С 15 февраля заработает безвиз с Уругваем

Межправительственное соглашение о взаимной отмене визовых требований и начале действия безвизового режима между Украиной и Уругваем вступает в силу с 15 февраля 2019 года.
Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на сообщение в Twitter посольства Украины в Аргентинской Республике.
Как отмечается, разрешен гражданам Украины срок пребывания без визы на территории Уругвая составит 90 дней, который может быть восстановлен на другой срок в течении 90 дней.
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