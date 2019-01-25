Сегодня 25 января 2019 года, 18:03

Как узнать сумму уплоченных налогов? Новый сервис от ГФС

Налогоплательщики могут получить информацию о суммах выплаченных доходов и удержанных налогов из Государственного реестра физических лиц - плательщиков налогов, воспользовавшись электронными сервисами Государственной фискальной службы Украины.

В частности, в рамках кампаний декларирования доходов граждан и е-декларирования указанную информацию можно получить с помощью электронного сервиса «Получение сведений из Государственного реестра физических лиц - плательщиков налогов о суммах выплаченных доходов и удержанных налогов в электронном виде с использованием электронной цифровой подписи».

Физическое лицо - налогоплательщик для получения сведений о суммах своих полученных доходов и удержанных налогов имеет возможность сформировать запрос в электронном виде. Сформированный запрос подписывается электронной цифровой подписью и отправляется на электронный адрес «Единого окна представления электронной отчетности ГФС».

Сформировать запросы и получить ответы в электронном виде можно средствами «Специализированного клиентского программного обеспечения для формирования и представления отчетности / запросов в Единое окно подачи электронной отчетности», которое размещено на сайте ГФС и является общедоступным для использования, или обновленного электронного сервиса «Электронный кабинет плательщика».