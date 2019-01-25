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Суд по делу Виктора Януковича нашел счягчающее обстоятельство

25 января 2019 года Источник:РБК-Украина

Оболонский райсуд Киева установил смягчающим обстоятельством совершение преступления Виктора Януковича под влиянием РФ в приговоре. Об этом сказал судья Владислав Девятко, читая текст, сообщает корреспондент «РБК-Украина».

«Обстоятельством, смягчающим наказание, является совершение преступления под влиянием РФ. При избрании меры наказания учитывается его возраст, состояние здоровья. Обстоятельств, отягчающих наказание, нет», – сказал судья.

Также суд учел то, что г-н Янукович не был ранее судим, не состоит на учете у нарколога и имеет высшее образование.

Оболонский райсуд Киева в ходе зачтения обвинительного приговора по делу о госизмене экс-президента исключил из обвинения ссылку на обращение Виктора Януковича, в Совет Федерации, которым тот якобы поддержал Аксенова. Об этом заявил судья Владислав Девятко когда читал приговор.

Следует отметить, что с приговора, а именно с определения госизмены, исключены действия, направленные на изменения границ Украины и на подрыв обороноспособности страны.

Напомним, Оболонский районный суд Киева 24 января признал экс-президента Виктора Януковича виновным в государственной измене.

Также Виктора Януковича признали виновным в том, что он обращался к российскому президенту Владимиру Путину с призывом ввести войска в Украину.

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