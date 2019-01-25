Сегодня 25 января 2019 года, 10:11

Из конкурса в ВАС выбыло еще восемь кандидатов

Сегодняшнее специальное совместное заседание Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) и Общественного совета международных экспертов (ОСМЭ) по вопросу соответствии девяти кандидатов в Высший антикоррупционный суд (ВАС) критериям добропорядочности стартовало с небольшого заседания Комиссии, в ходе которого были рассмотрены заявления двух кандидатов о прекращении участия в конкурсе. Заявления поступили от судьи Апелляционного суда Кировоградской области Руслана Бондарчука и судьи Шевченковского районного суда г. Киева Марьяна Головчака. Оба заявления были удовлетворены.

Вопрос судьи Хозяйственного суда Днепропетровской области, кандидата в ВАС Владимира Воронько был вынесен по одному аспекту, он его разъяснил, но вскоре ОСМЭ получил другую информацию, связанную с удовлетворением иска частной компании к таможенному органу о взыскании в пользу компании сумму в размере 11 млн грн. Как отметили «международники» эта компания — компания-призрак, ее капитал составляет 1 тыс. грн. «Обстоятельства участия кандидата в существенных и важных судебных решениях, где фигурировали государственные деньги и компания-призрак по нашему мнению нуждаются в дополнительных пояснениях и на данном этапе вызывают сомнения в добропорядочности кандидата» — отметила член ОСМЭ Лорна Харрис. Г-н Воронько не согласился с тем, что это мошенническая схема, связанная с деньгами украинского народа. Частная компания получила право требования от импортера, корабль которого был задержан в одном из портов — таможня отказалась оформлять товар. Соответствующее решение таможенного органа было отменено судами.

Олеся Ковтуненко уволена с должности судьи по собственному желанию, теперь она претендует в Апелляционную палату ВАС. Вопросы к кандидату касались приобретения автомобиля Lexus по стоимости, значительно ниже рыночной (судья пояснила это плохим техническим состоянием автомобиля), декларирования имущества, потенциального конфликта интересов и ее практических навыков. Что касается последнего, то судья, вопреки законодательным ограничениям, как отметили в ОМСЭ, занимала административную должность председателя суда Орджоникидзевского районного суда города Мариуполя Донецкой области четыре срока подряд. Судья объяснила, что первый раз была назначена на должность главы суда решением тогдашнего Высшего совета юстиции по законодательству 2010 года. По-новому законодательству ее избирал коллектив суда. Ссылаясь на одно из решений Совета судей Украины, судья указала, что не нарушила законодательство. «Я не считаю, что мое пребывание на должности председателя суда может давать обоснованные сомнения относительно моих профессиональных навыков»,— отметила судья.

Судья Ленинского районного суда города Николаева, кандидат в ВАС Юрий Крутий не предоставил Совету приемлемых объяснений по поводу недекларирования квартиры и гаража. Также ОСМЭ обеспокоило поведение судьи с журналистами («кандидат систематически нарушал принцип публичности судебных производств» – говорилось в докладе члена Совета). Третья причина — использование неофициального языка в 349 решениях. Что касается конфликта с журналистами, г-н Крутий объяснил, что из-за нехватки судебных залов, дело слушалось в служебном кабинете. Журналисты появились посреди заседания, возник спор, но в результате их было разрешено проводить аудио- и видеозапись. «Принципы гласности и открытости судебного заседания еще не означает вседозволенности, чем часто пользуются журналисты» — в свою защиту отметил судья.

Вопрос адвоката, кандидата в Апелляционную палату ВАС Татьяны Круценко на совместное заседание был вынесен в связи с тем, что за 20 лет, ей, ее бывшим мужем и отцом в общей сложности задекларировано 400 тис. грн. Учитывая то, что кандидат — адвокат в ОСМЭ считают эту сумму очень низким задекларированным доходом. В пояснениях кандидат указала, что бралась за дела, которые были желаемые для нее, как юриста, а в некоторых делах ее удовлетворяла только компенсация транспортных расходов.

Судья Ровенского окружного административного суда, кандидат в ВАС Андрей Сало был приглашен на заседание в связи с тем, что в свое время его остановили за превышение скорости, он отказался проходить на месте осмотр на предмет состояния опьянения мотивируя сомнениями относительно надлежащего состояния прибора. Судья был привлечен к административной ответственности, он обжаловал постановление и судебное заседание по этому вопросу назначено на март этого года. Судья уточнил, что его было остановлено полицейскими, как те утверждают, за нарушение правил обгона, а не за превышение скорости.

Одно обстоятельство, затрагивающее острый социальный вопрос стал предметом рассмотрения кандидатуры управляющего адвокатским бюро «Федяева Сергея Владимировича», адвоката и претендента в Апелляционную палату ВАС Сергея Федяева. Кандидат представлял юридические услуги для содействия бизнесу отца. Бизнес касался покупки со скидками заложенного недвижимого имущества. Один из бывших собственников квартиры в Одессе пожаловался, что кандидат был в числе группы лиц, которые незаконно завладели его квартирой. В этом контексте члены ОСМЭ указывали на Закон «О моратории на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного как обеспечение кредитов в иностранной валюте». Сергей Федяев подчеркнул, что упомянутый Закон содержит три критерия, когда жилищное имущество не может быть принудительно взысканное и этих критериев они не нарушали. Ни в его действиях, ни в действиях отца незаконных действий, как утверждал кандидат, нет.

В 2013 году в отношении судьи Коломакского районного суда Харьковской области, кандидата в ВАС Андрея Яковенко было открыто уголовное производстве по одному из коррупционных преступлений. Это уголовное производство находиться в суде уже больше 5 лет, и в ОСМЭ думают, что кандидат намеренно затягивает процесс. В свою защиту судья отметил, что это уголовное дело является следствием организованной деятельности правоохранительных органов и агента-провокатора. Доказательства – аудиозаписи – смонтированы, а его вини в длительном рассмотрении дела нет, суд откладывает рассмотрение дела в связи с неявкой потерпевшего.

По итогам совещания было принято решение, что Владимир Воронько продолжает участие в конкурсе. В тоже время, Олеся Ковтуненко, Юрий Крутий, Татьяна Круценко, Андрей Сало, Сергей Федяев и Андрей Яковенко прекратили участие в конкурсе.