Сегодня 25 января 2019 года, 10:11

США созывают экстренное заседание Совбеза ООН по Венесуэле

США официально запросили проведение открытого заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Венесуэле. Как сообщает постоянное представительство США в Twitter, время, которое запрошено американской стороной — 9.00 26 января по времени Нью-Йорка.

Экстренное заседание Совбеза ООН может пройти с участием госсекретаря США Майкла Помпео, сообщил журналистам постпред ЮАР Джерри Матйила. «Мы консультируемся, есть идея, чтобы провести встречу в субботу утром, потому что госсекретарь США может прибыть в ООН в субботу в девять утра, чтобы обсудить Венесуэлу,— приводит его слова ТАСС.— Чтобы ответить на вопрос, является ли ситуация в Венесуэле угрозой международному миру и безопасности, нам надо выслушать, что скажет Майкл Помпео».

Напомним, в Венесуэле сохраняется ситуация двоевластия. Министр обороны страны Владимир Падрино Лопес провозгласил, что армия остается верной действующему правительству во главе с Николасом Мадуро. Сам господин Мадуро заявил, что его оппонент, глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо, — «марионетка США», которые «хотят управлять Венесуэлой из Вашингтона». Представители России поддержали Николаса Мадуро.