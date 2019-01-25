Государственная фискальная служба Украины продолжает усиливать контроль за теневой занятостью. За счет контрольных мероприятий по детенизации сумма поступлений в бюджет возросла более чем на 1,33 млрд грн. Так, перечислено более 590 млн грн налога на доходы физических лиц, 49 млн грн – военного сбора, 727 млн грн – единого взноса и 27 млн грн – единого налога. Об этом сообщил и.о. председателя ГФС Александр Власов, отмечается на сайте ведомства.
По словам г-на Власова, с сентября по декабрь прошлого года работодатели легализовали труд 1,9 млн наемных работников.
По результатам проведенных органами ГФС совместно с управлениями Гоструда проверок работодателями, которые имеют наибольший риск использования неоформленного труда, официально трудоустроено 2,9 тыс. наемных работников.
По его словам, обнаруженная при проведении контрольных мероприятий информация о неоформленных наемных работниках, выплатах доходов таким работникам, может использоваться при назначении (отказе), просмотре жилищных субсидий гражданам, назначении (выплате) пособия по безработице, других выплат, осуществляемых за счет средств государственного и местных бюджетов, средств Пенсионного фонда Украины, фондов общеобязательного государственного социального страхования.
С этой целью ГФС принято участие в разработке проекта распоряжения о проведении мероприятий, направленных на детенизацию отношений в сфере занятости населения в отдельных отраслях экономики. Так, предлагается проведение совместных комплексных мероприятий в сферах торговли и общественного питания, строительства, сельского хозяйства, перевозок, медицинского обслуживания, предоставления услуг и т.п.
Проектом также предусмотрен обмен информацией между госорганами о фактах выявления использования неоформленных наемных работников и выплате доходов таким работникам.
Разработанный нормативный акт направлен на рассмотрение в Министерство финансов Украины.
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