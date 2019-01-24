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Суд дал Януковичу 13 лет за госизмену

24 января 2019 года Источник:Юридическая Практика

Оболонский суд города Киева признал виновным экс-президента Виктора Януковича по делу о государственной измене и приговорил его к 13 годам лишения свободы. Приговор огласил председательствующий судья Владислав Девятко.

"По совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим определить Януковичу Виктору Федоровичу окончательное наказание в виде 13 лет лишения свободы", - зачитал Девятко.

"Суд считает необходимым избрать Януковичу наказание в виде лишения свободы, так как его перевоспитание и исправление невозможно без изоляции от общества", - сказано в решении суда.

Приговор вступит в силу после завершения срока подачи апелляционной жалобы, если такая жалоба не будет подана. На апелляцию отводится 30 дней.

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