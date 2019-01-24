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«Это не процесс», — адвокат В.Тытыч комментирует итоги «дела Януковича»

24 января 2019 года Источник:Юридическая Практика

Свое мнение насчет итогов процесса относительно Виктора Януковича в эфире «Радио Свобода» выразил адвокат Виталий Тытыч.

«Это не процесс в понимании уголовного процесса», – заявил он. Значение данного «действа» было нивелировано многочисленными процессуальными нарушениями. Многие нюансы политического плана не установлены надлежащим юридическим образом. Украина оказалась неспособна реализовать лучший научный потенциал, в том числе и со стороны обвинения, и со стороны защиты, считает адвокат.

«Юридической дикостью» он назвал использование видеоконференцсвязи с лицами, находящимися на оккупированной территории. Таких людей нельзя считать свидетелями, так как они не приведены к присяге.

По всей видимости, приговор будет обжалован в апелляции (рассмотрение продлится примерно год), в кассации и далее в Евросуде, в том числе по мотиву нарушения прав адвокатов, добавил г-н Тытыч.

При этом он назвали и объективные проблемы – например, законодательство об уголовном производстве при отсутствии обвиняемого (in absentia). Важно, чтобы приговор был легитимным в глазах других юрисдикций. Приговор должен быть таким, который можно исполнить в другой юрисдикции. Но в данном случае юрист сомневается, что оглашаемый сегодня Оболонским райсудом Киева будет иметь такой очевидно-законный характер.

Адвокат подчеркнул, что процесс может затронуть его интересы. В настоящий момент г-н Тытыч готовится к будущему процессу в качестве защитника потерпевших от власти Виктора Януковича. Поэтому он опасается того, что Виктор Янукович получит статус политически преследуемого и сможет уйти от ответственности.

Как считают политологи, суд достоверно установил, что Президент Виктор Янукович «исчез» и совершил госизмену. Прецедент состоит в том, что это первый приговор в отношении высшего должностного лица государства.

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