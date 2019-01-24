Сегодня 24 января 2019 года, 12:57

Эксперты поделились практическими примерами подготовки отчетности в сфере ТЦО

Сегодня состоялся семинар «Трансфертное ценообразование: теория на примерах», организованный Юридической группой EUCON.

Открыла семинар Лариса Врублевская, аудитор, партнер, руководитель практики трансфертного ценообразования Юридической группы EUCON.

Она отметила, что построено не на перспективных изменениях, поскольку в 2019 году изменения в этой сфере не являются существенными. Акцент был сделан на подготовке к отчетной компании по ТЦО.

В своем докладе спикер остановилась на инвентаризации контролируемых операциях за 2018 год. «Главное определить перечень контролируемых операций», – отметила она. Кроме того, г-жа Врублевская напомнила границы стоимостных критериев, при которых операции признаются контролируемыми.

По ее словам, с 2018 года изменились подходы к хозяйственным операциям между нерезидентом и его постоянным представительством. «Финансирование деятельности постоянного представительства в Украине (при условии исполнения стоимостного критерия) будет признаваться контролируемой», – обратила внимание спикер.

Также в своем докладе Лариса Врублевская рассказала об аспектах расчета стоимостного критерия для предприятий, которые ведут бухгалтерский учет по международным стандартам.

Обратила внимание эксперт и на нормы Налогового кодекса Украины, которые противоречат друг другу. В частности речь идет о подпунктах 29.2.1.7 и подпунктах 39.2.1.9 Кодекса.

Рассказывая о расчете объема операций с контрагентом, Лариса Врублевская отметила, что операции в иностранной валюте учитываются на дату их совершения в гривневом эквиваленте. «При этом курсовые разницы от перерасчета денежных средств, выраженных иностранной валюте не учитываются при определении объема хозяйственных операций», – акцентировала внимание эксперт.

Более детально Лариса Врублевская рассказала о правилах применения порядок Кабинета Министров Украины № 480 и № 1045, а также некоторых аспектах специфических операций.

Следующий доклад Виктора Билобловского, налогового консультанта Юридической группы EUCON, касался экономическому анализу в контексте применения метода сравнительной неконтролируемой цены (СНЦ). Обратил внимание, что перечень методов Налоговым кодексом Украины является исчерпывающим. При этом у налогоплательщика есть право применять комбинации методов, но с учетом определенной НК Украины приоритетности методов.

Информируя о признаках идентичных и однородных товаров, спикер напомнил, что Кодекс сегодня их не содержит. Но в тоже время он порекомендовал использовать признаки, содержащие в Кодексе ранее.

«Метод сравнительной неконтролируемой цены очень сложно применять к операциям по предоставлению услуг и выполнению работ», – обратил внимание г-н Билобловский.

Помимо этого, эксперт рассказал о специфике применения метода СНЦ к товарам, которые имеют биржевую котировку.

Обратил внимание он и на ряд писем ГФС и Министерства финансов Украины, а также на законопроект об имплементации плана BEPS в части изменений по использованию источников информации в этой сфере. При этом, по словам эксперта, наилучший источник информации – информация о сопоставимых неконтролируемых операциях налогоплательщика, а также информация о сопоставимости неконтролируемых операций его контрагента – стороны контролируемой операции с несвязанными лицами.

Продолжил тему экономического анализа доклад Жаны Билобловской, аудитора, налогового консультанта Юридической группы EUCON, о применении методов, которые базируются на расчете показателя рентабельности.

«В НК Украины очень скупо выписаны нормы, регулирующие применения этих методов, в связи с чем налогоплательщикам следует ориентироваться на рекомендации Организации экономического развития и сотрудничества», – порекомендовала она.

Первый метод, на котором остановилась спикер – метод цены перепродажи. Она отметила, что наиболее применим он к тем операциям, в который осуществляется перепродажа товаров, приобретенных в контролируемых операциях, с показателем валовой рентабельности от перепродажи товара, которая получается в сопоставимых неконтролируемых операциях.

«Если валовая рентабельность превышает максимальный показатель диапазона цен, то никакие корректировки мы не проводим», – обратила внимание г-жа Билобловская, рассказывая о показателях валовой рентабельности. При этом она порекомендовала изучать фактические обстоятельства и условия операции.

Следующий метод «расходы плюс» заключается в сравнении показателя валовой рентабельности себестоимости продажи товаров (работ услуг) в контролируемой операции по аналогичным показателям рентабельности у сопоставимых операций. При этом преимуществом такого метода, по словам эксперта, является нивелирование отличий в характеристиках товарах.

Метод чистой прибыли, последний из методов в этой сфере о котором рассказала Жанна Билобловская, учитывает существующие отличия в учетных политиках.

Очень важный вопрос, на котором акцентировала внимание спикер – корректировка рентабельности. Среди инструментов корректировки она, в том числе, выделила кредит-ноту и безвозвратную финансовую помощь. В завершение участникам семинара предложили ознакомиться с аспектами поиска сопоставимых операций и сопоставимых юридических лиц, а также нюансами обоснования уровня цен в контролируемых операциях импорта.