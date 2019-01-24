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Конкурс в ВАС завершился еще для девятерых кандидатов

24 января 2019 года Источник:Юридическая Практика

Позитивных для кандидатов в Высший антикоррупционный суд (ВАС) решений по итогам четвертого специального заседания Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) и Общественного совета международных экспертов (ОСМЭ) — не оказалась. Заседание состоялось вчера, 23 января, в его повестке дня — вопрос о соответствии девяти кандидатов в ВАС критериям добропорядочности.

Как сообщает пресс-служба ВККС, по результатам голосования ВККС и ОСМЭ участие в конкурсе в ВАС прекратило восемь кандидатов, а именно:

– судья Лычаковского районного суда г. Львова Роман Головатый;

– адвокат Диана Занини;

– начальник юридического отдела Киевского национального торгово-экономического университета Александр Ивасин;

– судья Соломенского районного суда г.Киева Виктория Жовноватюк (Кициюк);

– управляющая «Адвокатское бюро Надточиевой Анны» Анна Надточиева;

– экс-судья Подольского районного суда г.Киева Александр Сингаивский (уволенный по собственному желанию в апреле 2016-го);

– директор ООО «Юридическое бюро Сичеславского» Игорь Сичеслвский;

– доцент кафедры гражданского права и процесса юридического факультета Львовского национального университета имени Ивана Франко Юрий Юркевич.

Кроме этого, участие в конкурсе на должность судьи Апелляционной палаты ВАС прекратил судья Киево-Святошинского районного суда Киевской области Юрий Бурбела.

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