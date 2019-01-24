Президент объяснил, почему против «мира любой ценой»

Украина не должна соглашаться на достижение мира любой ценой. Об этом на выступлении в Давосе (Швейцария) заявил Президент Петр Порошенко, передает «РБК-Украина» со ссылкой на его пресс-службу.
Он подчеркнул, что Украина должна быть готова ответить российскому агрессору, а также отстаивать свои интересы, а не соглашаться на мир любой ценой.
«Многие до сих пор не делают выводов и любят говорить о том, что мир в Украине придет в скором времени. Это еще одно популистское обещание — скорый мир; достаточно постучать в дверь Путина, попросить мир и сразу его получить», — отметил г-н Порошенко.
Он также сказал, что украинская сторона должна воспринимать мир только на основе национальных интересов Украины и международного права.
«Только с возвращением суверенитета и территориальной целостности Украины», — добавил он.
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