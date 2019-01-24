Сегодня 24 января 2019 года, 19:01

Действует новая методология определения размера взноса в поддержку политической партии

Национальное агентство по предотвращению коррупции обращает внимание политических партий в том, что с 1 января 2019 года вступила в силу Методология определения размера (суммы) взноса в поддержку политической партии в форме работ, товаров или услуг.

Об этом сказано на сайте НАПК.

Методология устанавливает процедуру определения размера (суммы) взноса в форме работ, товаров или услуг, предоставленного или полученного в поддержку политической партии, ее зарегистрированной в установленном порядке местной организации, связанному лицу политической партии или ее местной организации (кроме кандидатов на выборах, выдвинутых политической партией или ее местной организацией).

Размер взноса определяется с целью установления денежного эквивалента предоставленных или полученных безвозмездно или на льготных условиях политической партией работ, товаров или услуг. Этот размер взноса в форме работ, товаров или услуг отражается в отчете политической партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера.

Методология устанавливает порядок и последовательность определения размера взноса, его стоимость, а также содержит требования к составлению заключения об определении размера взноса.

Документ доступен по ссылке.