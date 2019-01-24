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Сегодня 24 января 2019 года, 17:29

АМКУ изучает соблюдение законодательства при выдаче сертификатов о форс-мажоре

В Антимонопольном комитете Украины проводится проверка Торгово-промышленной палаты Украины относительно соблюдения им требований законодательства о защите экономической конкуренции в части определения тарифов на услуги по удостоверению форс-мажорных обстоятельств, которые оформляются сертификатом о форс-мажорных обстоятельствах.

Об этом сообщается на сайте Комитета.

«Предлагаем представителям органов государственной власти, общественных организаций и субъектов хозяйствования присоединиться к обсуждению данного вопроса 29 января 2019 года в 14.00», — говорится на сайте.

Адрес проведения рабочей встречи: г.Киев, ул.Митрополита Василия Липковского, 45, 1-й этаж, зал заседаний.

Подробности по поводу регистрации доступны по ссылке.