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АМКУ изучает соблюдение законодательства при выдаче сертификатов о форс-мажоре

24 января 2019 года Источник:Юридическая Практика

В Антимонопольном комитете Украины проводится проверка Торгово-промышленной палаты Украины относительно соблюдения им требований законодательства о защите экономической конкуренции в части определения тарифов на услуги по удостоверению форс-мажорных обстоятельств, которые оформляются сертификатом о форс-мажорных обстоятельствах.

Об этом сообщается на сайте Комитета.

«Предлагаем представителям органов государственной власти, общественных организаций и субъектов хозяйствования присоединиться к обсуждению данного вопроса 29 января 2019 года в 14.00», — говорится на сайте.

Адрес проведения рабочей встречи: г.Киев, ул.Митрополита Василия Липковского, 45, 1-й этаж, зал заседаний.

Подробности по поводу регистрации доступны по ссылке.

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