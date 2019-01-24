Сегодня 24 января 2019 года, 17:29

В помещении Верховного Суда обустроили тренажерный зал

В помещении Верховного Суда в Кловском дворце открылся небольшой тренажерный зал.

Об этом на своей странице в Facebook информирует судья Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Елена Кибенко.

«И еще одна маленькая радость и победа — мини-тренажерка в Кловском (дворце — прим.ред.), которая будет работать круглосуточно. Потому что с нашим режимом работы в спортклуб попасть почти нереально. 5 км на беговой дорожке прекрасно снимают усталость и приводят в чувство после почти 10 часов заседаний!» — пишет судья.