В помещении Верховного Суда обустроили тренажерный зал

В помещении Верховного Суда в Кловском дворце открылся небольшой тренажерный зал.
Об этом на своей странице в Facebook информирует судья Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Елена Кибенко.
«И еще одна маленькая радость и победа — мини-тренажерка в Кловском (дворце — прим.ред.), которая будет работать круглосуточно. Потому что с нашим режимом работы в спортклуб попасть почти нереально. 5 км на беговой дорожке прекрасно снимают усталость и приводят в чувство после почти 10 часов заседаний!» — пишет судья.
Сохранить:
Контакты:
В каком из конкурсов вы бы хотели поучаствовать (или уже участвуете):
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Open Mind Conference в лицах: кто участвует в центральном мероприятии по инвестициям в недвижимость?
Семінар "СЛУЖБА БЕЗПЕКИ VS ЮРИДИЧНА СЛУЖБА. Скандали, інтриги, розслідування"
Адвокатское объединение «Юрлайн» объявляет о проведении V стипендиального конкурса
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: