Сегодня 24 января 2019 года, 15:58

Главенствующая в ЕС Румыния заявила, сможет ли повлиять на режим санкций

Приоритеты румынского председательства в Европейском Союзе представили в Москве, сообщает «КоммерсантЪ».

«Румынское председательство никак не может повлиять на процесс изменения режима санкций в отношении России», — заявил, отвечая на вопрос “Ъ”, посол Румынии в РФ Василе Соаре. По его словам, отношения между РФ и ЕС «вызывают озабоченность с обеих сторон», однако каких-то «реальных шагов со стороны Евросоюза» ожидать не стоит, тем более что ряд европейских стран в ближайшие месяцы будет сосредоточен на внутриевропейских событиях, включая выход Британии из ЕС, выборы в Европарламент и национальные парламенты.

Сегодня вместе с послом ЕС в России Маркусом Эдерером господин Соаре провел в Москве брифинг для журналистов, чтобы рассказать о румынском председательстве в ЕС. Напомним, каждый полгода одна из стран--участниц ЕС на шесть месяцев получает статус страны-председателя и с 1 января текущего года в этой роли впервые выступает Румыния. «Наше председательство вращается вокруг одного принципа — это сплоченность. Вам, русским, жителям постсоветских республик, это слово должно быть знакомо, это залог любого союза»,— заявил посол. Он также отметил, что четыре приоритета для Бухареста на время председательства — это экономическое и социальное сближение внутри Евросоюза, укрепление роли ЕС как глобального актора, политика безопасности (сюда относят и вопросы управления миграцией), а также продвижение политики по борьбе с дискриминацией.