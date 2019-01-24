Сегодня 24 января 2019 года, 15:58

Верховный Суд рассмотрел дело о невыполнении решения АМКУ столичным коммунальным предприятием

Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда принял постановление относительно невыполнения решения Антимонопольного комитета Украины коммунальным предприятием. Об этом информирует портал судебной власти Украины.

Согласно фабуле дела, коммунальное предприятие по ремонту и содержанию мостов и путей г. Киева (КП) подало иск об отмене решения административной коллегии территориального отделения Антимонопольного комитета Украины № 34 по делу № 11/12-р-02-05-17. Решением Хозяйственного суда города Киева, оставленным без изменений постановлением Киевского апелляционного хозяйственного суда, в иске отказано. Оставляя без изменений оспариваемые судебные решения, коллегия судей Кассационного хозяйственного суда в составе ВС исходила из следующего.

Территориальное отделение АМК по результатам рассмотрения дела приняло решение от 20 марта 2014 года № 4/02-р/к. В рассмотрении этого дела было установлено, что КП в период с 1 января 2009 года по 31 декабря 2009 года занимало монопольное (доминирующее) положение на рынке предоставления в пользование места в сетевом канале искусственных сооружений, а именно: на Южном мосту, на мосту им. Патона, на мосту Метро и на Московском мосту через р.Днепр и р.Десенку, которые принадлежат КП на праве хозяйственного ведения (с долей 100%), поскольку не имело конкурентов. Пунктом 2 этого решения были признаны действия КП, заключающиеся в установлении экономически необоснованной стоимости содержания сооружения, где расположены каналы для коммуникационных сетей, нарушением законодательства о защите экономической конкуренции, предусмотренным пунктом 2 статьи 50 и пунктом 1 части 2 статьи 13 Закона Украины «О защите экономической конкуренции», в виде злоупотребления монопольным (доминирующим) положением на рынке по предоставлению в пользование места в сетевом канале названных искусственных сооружений путем установления таких цен, которые невозможно было бы установить при условиях значительной конкуренции на рынке.

Было обязано КП прекратить указанное нарушение путем приведения стоимости по содержанию сооружения до экономически обоснованного уровня.

Информация об осуществлении пересчета стоимости до экономически обоснованного уровня КП в территориальное отделение АМК не предоставляло, в связи с чем административной коллегией территориального отделения АМК и было начато рассмотрение дела по признакам совершения нарушения, предусмотренного пунктом 4 статьи 50 Закона, в виде выполнения решения органа АМК не в полном объеме.

В свою очередь, выполнение решения № 4/02-р/к в полном объеме в момент принятия решения № 34 предыдущие судебные инстанции выяснили на основании оценки доказательств по делу. При этом не имело значения, по каким причинам было не в полном объеме выполнено решение № 4/02-р/к, поскольку такие причины не влияли на факт его действия.

Кроме этого, ни одна норма законодательства не возлагала на территориальное отделение АМК обязанности при рассмотрении дела повторно проверить расходы, которые были включены истцом калькуляции, и сравнить их с фактическими затратами истца на содержание сооружения. Зато основанием для применения к спорным правоотношениям положения пункта 4 статьи 50 Закона Украины «О защите экономической конкуренции» достаточным был сам факт выполнения истцом в неполном объеме решения № 4/02-р/к.