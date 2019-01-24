он же e-mail

Сегодня 24 января 2019 года, 15:58

Местным бюджетам запретили до 2020 года размещать на депозитах свободные средства

Кабинет Министров Украины до конца 2019 года запретил местным бюджетам размещать на депозитах временно свободные средства общего фонда.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на правительственное распоряжение.

В пояснительной записке отмечается, что данное постановление подготовили для урегулирования бюджетных процессов, которые происходят в органах местного самоуправления.

В правительстве отметили, что средства, которые зачисляются в общий фонд местных бюджетов, работают неэффективно, накапливаются и не принимают участие в бюджетном процессе.

В связи с этим правительство до конца 2019 года запретило размещать временно свободные средства общего фонда местных бюджетов на депозитных счетах в банках.