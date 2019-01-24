НПУ приглашает столичных нотариусов на бесплатный семинар

Vox Populi

В каком из конкурсов вы бы хотели поучаствовать (или уже участвуете):

на должность судьи Верховного Суда на должность судьи Высшего антикоррупционного суда на должность судьи Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности в конкурсе в суд первой инстанции на должность прокурора в конкурсе в антикоррупционный орган на занятие должности госслужащего в конкурсе «Адвокат года» в конкурсе красоты в песенном конкурсе в танцевальном конкурсе ни в каком из вышеперечисленных

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.