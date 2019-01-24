НПУ приглашает столичных нотариусов на бесплатный семинар

Нотариальная палата Украины приглашает нотариусов на семинар-практикум «Выдача свидетельств о приобретении недвижимого имущества на публичных торгах. Теория и опыт. Порядок оформления наследства».
Об этом сообщается на сайте НПУ.
Дата проведения: 31 января (четверг) 2019 года.
Место проведения: г.Киев, ул. Р.Окипной, 2, гостиница «Турист» (актовый зал).
Время проведения: 13.00–16.00, начало регистрации в 12.00.
Участие бесплатное, за счет членских взносов в НПУ. Сертификат о повышении профессионального уровня выдается после подтверждения участия нотариуса в мероприятии.
В программе семинара:
- приветственное слово президента НПУ Владимира Марченко;
- выдача свидетельств о приобретении недвижимого имущества с публичных торгов. Теория и опыт;
- порядок оформления наследства.
Докладчики:
Светлана Елистратова, частный нотариус Броварского районного нотариального округа Киевской области;
Валентина Шепитко, частный нотариус Мироновского районного нотариального округа Киевской области.
Условия участия:
Полное отсутствие задолженности по уплате членских взносов в НПУ по состоянию на 1 января 2019 года.
Обязательна предварительная регистрация до 30 января (среда) по ссылке.
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