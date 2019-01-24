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Нацбанк не будет наказывать банки за нарушение МСФО

24 января 2019 года Источник:Finclub

Национальный банк Украины не будет применять к банкам меры воздействия за нарушение ими с 1 января до 31 марта 2019 года (включительно) требований нормативно-правовых актов и нормативов деятельности банков, если такие нарушения связаны с переходом на Международный стандарт финансовой отчетности (МСФО) 16 «Аренда».

Об этом говорится в постановлении НБУ № 22 «Об отдельных вопросах, связанных с введением Международного стандарта финансовой отчетности 16 «Аренда» от 21 января с.г.

В Нацбанке отметили, что постановление позволит сделать постепенный переход банков на МСФО 16. НБУ так поступает не впервые, отмечает издание Finclub.

Национальный банк Украины не применял к банкам меры воздействия за нарушение с 1 января по 31 марта 2018 года требований нормативно-правовых актов НБУ по представлению отчетности и нормативов деятельности, если такие нарушения связаны с переклассификацией и изменением оценки финансовых инструментов в соответствии с МСФО 9.

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