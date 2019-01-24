Частные исполнители Черниговщины решили провести учредительный съезд 4 февраля

Министерство юстиции Украины сообщает, что 4 февраля 2019 года в 10.00 в помещении Главного территориального управления юстиции в Черниговской области будет проведен учредительный съезд частных исполнителей региона.
Об этом информирует сайт Министерства юстиции Украины.
На повестку дня выносится вопрос об избрании председателя и членов совета частных исполнителей региона.
«Обращаем внимание, что в день проведения съезда частным исполнителям соответствующего исполнительного округа необходимо прибыть по адресу Управления, иметь при себе удостоверение частного исполнителя и паспорт гражданина Украины», – уточнили в сообщении.
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