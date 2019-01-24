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В работе британских судов произошел масштабный сбой

24 января 2019 года Источник:Pravo.ru

Как сообщает Pravo.ru, в работе британских судов произошел масштабный сбой из-за проблем со связью.

В связи с выходом системы из строя сотрудники Минюста не могли отправлять электронные письма, беспроводная сеть в судах перестала работать, а адвокатам не удается оплатить судебные пошлины. Режим работы суда критически замедлился, поскольку доступ к материалам по искам оказался заблокирован.

Рассмотрение дел пришлось отложить судам в Англии и Уэльсе из-за того, что главная электронная сеть британского правосудия вышла из строя. Об этом сообщает The Guardian.

Сбои в работе системы связи, которые начались на прошлой неделе, представляют серьезные затруднения для Министерства юстиции, которое вложило £1,2 млрд в масштабную программу по содействию онлайн-правосудию. Ее целью является переход от бумажного формата работы юристов к электронному. Выход системы из строя привел к тому, что сотрудники британского Минюста не могли отправлять электронные письма, беспроводная сеть в судах перестала работать, присяжным заседателям не удавалось заполнить необходимые онлайн-формы, а адвокатам – оплатить судебные пошлины. Режим работы суда критически замедлился, поскольку доступ к некоторым исковым документам оказался заблокирован.

Представители министерства обнародовали официальное заявление, в котором приносят извинения тем, кто пострадал в результате инцидента. «Мы осознаем, что сложившаяся ситуация является абсолютно неприемлемой, и делаем все возможное для восстановления работы системы», – заявили в ведомстве, добавив, что утечки данных в результате сбоев не произошло. Кроме того, в британском Минюсте опровергли слухи о том, что система онлайн-правосудия вышла из строя из-за кибератаки.

По мнению юридического сообщества, такой сбой в работе судебной системы является тревожным знаком. «Я не сомневаюсь, что Министерство юстиции делает все возможное, чтобы исправить эту серьезную проблему, но нынешний кризис показывает нам, насколько уязвимо правосудие, когда работа наших судов полностью зависит от электронных ресурсов», – отметил Ричард Аткинс, председатель Ассоциации адвокатов Англии и Уэльса.

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