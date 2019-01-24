Сегодня 24 января 2019 года, 11:28

Суд оглашает приговор Виктору Януковичу (трансляция)

Оболонский районный суд Киева считает доказанной вину бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу о госизмене. Приговор зачитывает судья Владислав Девятко. Как отметила пресс-секретарь суда Инна Свинаренко, «суд вряд ли сможет огласить приговор в течение дня, поскольку объем материалов очень большой», передает «КоммерсантЪ».

«Суд, выслушав показания свидетелей, исследовав доказательства экспертов, документы и вещественные доказательства, оценив доводы стороны защиты и обвинения считает, что вина обвиняемого в совершении преступления доказана надлежащими и допустимыми доказательствами»,— приводит «РИА Новости» слова судьи.

«То, что было предоставлено обвинением, суд переносит в приговор», – отметил адвокат Александр Байдик. Защита Виктора Януковича подготовила плакаты с инфографикой. Они призваны показать, «кто на самом деле виновен в сдаче Крыма». «Мы считаем, что это политическое преследование. Власть заказала этот процесс», – заявил он. По словам г-на Байдика, нужно показать другую сторону этого дела.

Виктора Януковича надлежащим образом не уведомили о сегодняшнем заседании, где оглашается приговор. К тому же, по словам адвоката Виталия Сердюка, г-н Янукович получил травму хребта во время игры в теннис, поэтому принять участие в заседании даже дистанционно ему проблематично.

«Нас уведомили только вчера сутра», – добавил Александр Байдик, уточнив, что защиту нужно было уведомить за три дня до заседания.

Трансляция «Радио Свобода» из зала суда доступна по ссылке.