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Изменен порядок техосмотра: следить за состоянием транспорта будут камеры

24 января 2019 года Источник:UBR

В Украине усовершенствуют процедуру прохождения транспортными средствами техосмотра (ТО). 23 января с.г. Кабинет Министров Украины на своем заседании утвердил соответствующее постановление. Работать оно начнет спустя 3 месяца после его публикации. Тем, кто уже успел пройти ТО или получить бланки для обязательного технического контроля до окончания сроков их действия, заново проходить проверку не нужно.

В связи с коррупцией при прохождении техосмотров чиновники предлагают фиксировать процесс на фото, из которого должно быть четко видны марка, цвет, номер и дата прохождения ТО. По завершении проверки каждому транспортному средству выдадут соответствующую наклейку (метка радиочастотной идентификации) о прохождении осмотра. В будущем их в автоматическом режиме смогут дистанционно считывать дорожные камеры. Размещаться наклейка должна в верхнем правом углу ветрового стекла.

Сегодня в Украине зарегистрировано порядка 1 млн коммерческих транспортных средств, из которых больше 370 тыс. — автобусы, которые обязаны проходить ТО два раза в год. Но это делают не все перевозчики. По заверению чиновников, обязательный техосмотр в 2017 году проведен на 50 тыс. машин меньше, чем в 2016 году.

А всего за 2017 год ТО прошли менее 770 тыс. транспортных средств. Кроме того, часто перевозчики используют поддельные бланки о прохождении ТО или протоколы обязательного технического контроля, которые ранее были аннулированы.

Документом также предложено внести в специальный реестр всех субъектов хозяйствования, которые будут иметь право проводить ТО.

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